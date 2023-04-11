российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 апреля 2023, 09:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Марочко: ВСУ распространяют дезинформацию о наступлении

Фото: glavcom.ua

Украинские подразделения в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России на разных радиочастотах распространяют дезинформацию о готовящемся наступлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В последнее время на различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», – написал он в Telegram.

По его словам, подобная «радиоигра» идет с периодичностью два-три раза в день. Таким образом ВСУ пытаются ввести в заблуждение разведку российской армии, отметил Марочко.

Он также сообщил, что ВСУ испытывают трудности с логистикой на Красно-Лиманском направлении. «Ввиду успехов наших войск и взятие под объективный контроль некоторых участков местности, подвоз материально-технических средств, боеприпасов, а также эвакуация раненых стала весьма затруднительна и опасна», – рассказал эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ готовятся форсировать Днепр в Херсонской области – врио главы региона / В Россию из украинского плена возвращены 106 военнослужащих / Пушилин рассказал, что осталось от центра Артёмовска / ВС России уничтожили пункты управления двух бригад ВСУ и три склада боеприпасов / Утечка из Пентагона раскрыла слежку США за Зеленским – CNN / NYT: Киев перебросил в Бахмут элитных бойцов, которых готовили для контрнаступления / Российские военные разбили хранилище топлива ВСУ в Запорожье и два склада с вооружениями / ВСУ обстреляли еще одно село в Белгородской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Украина,