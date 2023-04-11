Марочко: ВСУ распространяют дезинформацию о наступлении

Украинские подразделения в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России на разных радиочастотах распространяют дезинформацию о готовящемся наступлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В последнее время на различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», – написал он в Telegram.

По его словам, подобная «радиоигра» идет с периодичностью два-три раза в день. Таким образом ВСУ пытаются ввести в заблуждение разведку российской армии, отметил Марочко.

Он также сообщил, что ВСУ испытывают трудности с логистикой на Красно-Лиманском направлении. «Ввиду успехов наших войск и взятие под объективный контроль некоторых участков местности, подвоз материально-технических средств, боеприпасов, а также эвакуация раненых стала весьма затруднительна и опасна», – рассказал эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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