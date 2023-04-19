FT: Украина срочно потребует от союзников ракеты для ПВО

Украина на заседании контактной группы по военной помощи, которое состоится в пятницу, 21 апреля, на американской авиабазе Рамштайн в Германии, запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Украина будет призывать к срочным поставкам средств противовоздушной обороны на встрече своих западных союзников на этой неделе, опасаясь, что Россия начнет массированные бомбардировки», – пишет издание.

Западные страны же опасаются, что без хорошей ПВО запланированное Киевом контрнаступление может потерпеть неудачу, указывает газета.

По оценке Вашингтона на конец февраля, способность Украины защищать свои военные силы на передовой будет полностью снижена к 23 мая, следует из документов, попавшими в распоряжение газеты.

Ранее СМИ со ссылкой на «слитые» секретные документы Пентагона сообщали, что к концу мая на Украине закончатся советские ракеты ПВО. Газета The Washington Post отмечала, что украинские силы ПВО смогут выдержать еще только две-три волны ударов.

Издание Wall Street Journal писало, что Украина может остаться без ракет для ЗРК «Бук» уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300.

Москва, Наталья Петрова

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