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Пятница, 21 апреля 2023, 14:22 мск

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США в июне начнут обучать украинских военных управлению танками Abrams

Американские военные в июне начнут обучать украинских военнослужащих управлению и обслуживанию танков Abrams. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на официальных лиц США.

По его данным, 31 танк доставят на полигон Графенвор в Германии в конце мая, а через две недели начнутся тренировки. Чиновники заявили, что обучение военнослужащих продлится около 10 недель. В тренировках будут участвовать около 250 украинских военнослужащих, причем одни будут учиться управлять танками, а другие – их ремонту и обслуживанию.

Отмечается, что учебные танки не будут переданы Украине. Для поставок ВСУ в США модернизируют 31 боевой танк M1A1 Abrams. После завершения работ техника будет отправлена на Украину.

Напомним, в январе администрация президента Джо Байдена объявила, что направит 31 танк M1 Abrams на Украину. Под сильным давлением со стороны Киева и других стран, требующих более быстрой доставки танков ВСУ, Белый дом объявил в марте, что ускорит отправку танков Abrams на Украину – было решено передать Киев модернизированную старую модель. «Цель состоит в том, чтобы к осени доставить боевые машины в зону боевых действий», – указывает AP.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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