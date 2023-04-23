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Воскресенье, 23 апреля 2023, 14:29 мск

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Бои за Артемовск. На Донецком направлении уничтожено до 200 украинских боевиков

Российские силы на Донецком направлении уничтожили до 200 украинских военнослужащих, пять единиц бронетехники, гаубицу Д-20 и реактивную систему залпового огня «Град». Как сообщили в министерстве обороны РФ, в боях за Артемовск штурмовыми отрядами освобождены еще два квартала в западной части города.

Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи, уточнили в Минобороны.

В районах населенных пунктов Григоровка и Калинина оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение резервам противника. Вблизи Серебрянки и Веселого поражены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На остальных направлениях специальной военной операции российские войска уничтожили в общей сложности порядка 350 украинских боевиков, несколько бронемашин и артиллерийских установок.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛДН и Херсонской области.

В районе Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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