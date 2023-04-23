Сальдо назвал ложью данные о «плацдармах» ВСУ на левом берегу Днепра

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о создании ВСУ плацдармов на левом берегу Днепра. Как заверил глава региона, российские военный полностью контролируют территорию.

«Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию», – подчеркнул Сальдо в своем телеграм-канале.

«Могут иметь место случаи высадки ДРГ противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами», – добавил он.

«Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», – констатировал врио губернатора.

Херсон, Светлана Антонова

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