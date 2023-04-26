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Среда, 26 апреля 2023, 09:55 мск

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ВС РФ уничтожили 15 украинских диверсантов в Херсонской области

Российские военные ликвидировали группу из 15 украинских диверсантов на Херсонском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Днепр» Алексей Рулев.

По его словам, российские подразделения засекли и нанесли удар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в районе населенного пункта Днепровское. В результате было уничтожено 15 украинских боевиков.

Также были разбиты три быстроходные лодки и уничтожены боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению, передает РИА «Новости».

Накануне Минобороны России сообщило о ликвидации до 20 украинских военнослужащих за прошедшие сутки и уничтожении артиллерийской системы М777 американского производства.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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