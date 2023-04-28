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Пятница, 28 апреля 2023, 08:22 мск

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ВС России уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров в Николаеве

В результате ракетного удара, нанесенного ВС России по территории судостроительного завода в украинском Николаеве, уничтожено порядка 20 высших офицеров Украины и других стран. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на координатора подполья в Николаеве Сергея Лебедева.

«В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», – рассказал Лебедев.

По его данным, во время атаки украинские военные проводили совещание с англоязычными офицерами. Он не уточнил, из каких стран прибыли иностранные военные.

После ракетного удара на территории завода запретили фото- и видеосъемку, там работали пожарные, военные и СБУ. Сама же Украина отрицает сообщения о потерях после этого удара, заявляя, что никого на том месте не было, уточнил Лебедев.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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