ВСУ попробовали прорвать российскую оборону в районе Артемовска

Украинская армия попыталась прорвать линию обороны российских войск на Артемовском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ предпринимает действия наступательного характера.

«Самая жаркая ситуация традиционно на Артемовском направлении, именно оттуда мне сегодня поступила информация, что противник попытался прорвать нашу линию обороны», – рассказал Марочко в эфире Первого канала (цитата по РИА «Новости»). Но российские военнослужащие сдерживают натиск украинских сил, отметил он.

Марочко также сообщил, что ВСУ предпринимают попытки пойти в контрнаступление на Луганском направлении, передает ТАСС. По его словам, с 4 мая украинские военные рассчитывают на благоприятную погоду, в связи с чем «они начали совершать действия наступательного характера».

Активизация ВСУ также отмечается на Купянском и Краснолиманском направлениях, добавил эксперт.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия скопила достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Тактика ВСУ – это разведка боем с целью пробить брешь в первой линии обороны российских подразделений, а затем бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, рассказал он.

Москва, Наталья Петрова

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