Рогов сообщил о планах Киева подтопить Запорожскую область для захвата ЗАЭС

Киев намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, чтобы создать благоприятные условия для переправы через Днепр и захвата Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские власти «используют эту ситуацию как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской АЭС». «Киевский режим намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега», – приводит слова Рогова РИА «Новости». Киев, отметил он, нацелен на то, чтобы затопить минную заградительную линию на левом берегу водохранилища.

Рогов добавил, что в настоящее время в регионе установилась сухая погода, поэтому есть надежда, что уровень воды в водохранилище получится стабилизировать.

Ранее общественник сообщил, что ЗАЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка из-за критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище. По его словам, на данный момент ситуация контролируема.

В свою очередь, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за рекордного уровня воды будет затоплена территория Запорожской АЭС, что создаст риски для ядерной безопасности.

Москва, Наталья Петрова

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