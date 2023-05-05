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Пятница, 5 мая 2023, 09:46 мск

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ВКС России разбили на Украине лагерь иностранных инструкторов

Фото: Минобороны РФ

Российская фронтовая авиация поразила пункт дислокации иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады теробороны в районе населенного пункта Лизуновка Черниговской области.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на Купянском направлении в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР, передает РИА «Новости».

Накануне Минобороны России сообщило, что ВС РФ за сутки пресекли деятельность шести украинских ДРГ на Купянском направлении.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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