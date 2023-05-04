Еще два квартала Артемовска перешли под контроль российских сил

Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды взяли под контроль в Артемовске (Бахмуте) еще два квартала и продолжают уничтожать украинские подразделения в западной части города. По данным ведомства, суточные потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика».

Так, ударами авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск в районе поселка Красное, юго-западной окраины Артемовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад ВСУ. За прошедшие сутки авиация совершила шесть самолетовылетов в этом районе, артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач. Подразделения ВДВ пресекают попытки украинских войск контратаковать с флангов.

Также сообщается, что ВС России пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области.

Кроме того, российские военные разбили три склада боеприпасов ВСУ в районе Славянска Донецкой народной республики, Белогоровки Луганской народной республики и Волчанска Харьковской области. В районе Кировограда уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск.

Помимо этого, в Запорожской области, ЛНР и Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ «Юг».

ВСУ понесли урон и на других направлениях зоны спецоперации. Так, на Купянском направлении под огонь российских войск попали украинские подразделения в районах Новоселовского (ЛНР), Першотравневого и Новомлынска Харьковской области. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 30 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении украинская армия лишилась до 70 военнослужащих, танка, двух БМП, двух пикапов и гаубицы «Мста-Б». Российские военные нанесли поражение подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Серебрянка (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Водяного, Великой Новоселки Донецкой народной республики, Червоного, Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. За сутки на этих направлениях украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и две гаубицы – Д-30 и «Мста-Б».

Всего в течение суток российские войска нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

Силы ПВО России за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч» и уничтожили 14 украинских беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Петрова

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