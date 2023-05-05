Дания озвучила сроки передачи Украине 80 танков Leopard 1

Дания и Германия передадут Киеву 80 танков Leopard 1. Об этом заявил и.о. главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен, передает телеканал TV2. По его словам, уже к 1 июня танки будут готовы к применению на Украине.

«Мы бы охарактеризовали передачу (танков), первые поставки которых мы сейчас увидим, как очень и очень крупную. Тот факт, что мы поставляем 80 танков Leopard 1, – это очень значительное число, – сказал Поульсен.

Передаваемые танки сняты с вооружения Дании в 2005 году и отправлены на хранение. Датские инструкторы сейчас обучают украинских военных управлению этими танками. По данным датского Минобороны, на подготовку украинских танкистов уйдет около месяца.

Напомним, в конце апреля о передаче Украине 80 танков Leopard 1 сообщал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что передача бронетехники начнется в середине этого года.

Писториус также заявил, что Берлин в марте передал Киеву все обещанные18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы. Министр добавил, что недавно началась поставка Украине танков Leopard 1A5.

Копенгаген, Наталья Петрова

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