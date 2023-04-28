ФРГ дополнительно передаст Киеву 80 устаревших танков Leopard 1

Германия предоставит Украине дополнительные 80 устаревших танков Leopard 1. Передача бронетехники начнется в середине этого года. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью испанской La Vanguardia.

По его словам, подготовка украинских военных управлению танками Leopard 1 началась на этой неделе. «Поставка до 80 танков Leopard 1 стартует в середине года», – уточнил он.

Писториус назвал Германию «главной опорой» Украины в Евросоюзе и выступил за увеличение оборонного бюджеты Германии в 2024 году, передает ТАСС.

Берлин в марте передал Киеву 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы, рассказал глава военного ведомства ФРГ. Министр добавил, что недавно началась поставка Украине танков Leopard 1A5, что стало «результатом инициативы стран совместно с Германией».

В феврале сообщалось, что правительство Германии одобрило передачу Украине танков Leopard 1 из арсенала Минобороны страны. Точное число танков, которые поставят Киеву, не называлось. СМИ отмечали, что Берлин рассматривает возможность передачи Украине 88 таких танков.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса поставили на Украину 98% обещанных танков и бронемашин. По его словам, новая партия военной помощи помогла вооружить более девяти бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Польше уже в мае заработает Центр технического обслуживания и восстановления танков Leopard 2.

Москва, Наталья Петрова

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