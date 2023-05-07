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Воскресенье, 7 мая 2023, 09:41 мск

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Атака на Крым баллистическими ракетами велась из города Запорожья

Обстрел Крыма баллистическими ракетами «Гром-2», который произошел накануне, велся из подконтрольного Киеву города Запорожья. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

По словам Рогова, в этот город украинское командование ранее перебросило оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», который «постоянно прячут на промышленных предприятиях, перевозя из одного цеха в другой».

«Но я думаю, что рано или поздно мы его поймаем и туда прилетит вежливая ракета», – заключил он.

Днем 5 мая силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты ОТРК «Гром-2», сообщил ранее советник главы РК Олег Крючков.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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