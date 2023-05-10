Армия России за сутки уничтожила до 500 боевиков и три склада вооружений ВСУ

Российские военные в течение суток уничтожили порядка 500 боевиков ВСУ и пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации. Также украинская армия лишились более 30 единиц бронетехники, автомобилей, артиллерийских орудий и другой военной техники.

Кроме того, ВС России разгромили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады в ДНР.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступление и взятие под контроль кварталов на северо-западной и западной окраинах Артемовска (Бахмута). Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и наемников, а также три боевые бронемашины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении в районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР) российская армия пресекла деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Украинские потери за сутки на этом направлении составили до 50 военных.

На Красно-Лиманском направлении киевский режим лишился до 60 боевиков, на Херсонском направлении уничтожено до 80 военных ВСУ.

Общие суточные потери украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 70 человек. Кроме того, в районе Орехова Запорожской области российские военнослужащие поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники ВСУ. Также в районе Владимировки пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. В районе населенного пункта Петровское (ДНР) ВС России разбили пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Всего в течение суток российские военные поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и техника в 119 районах.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили украинский боевой самолет Су-27 в районе Изюма в Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

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