Киев получил от Запада для контрнаступления более 200 танков и 300 БМП

Для подготовки контрнаступления Украина с декабря прошлого года получила от западных стран более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье отмечается, что Украине предстоит провести сложную общевойсковую операцию в условиях отсутствия превосходства в воздухе и более крупной и лучше подготовленной российской армии. Успех контрнаступления ВСУ будет зависеть от координации действий пехоты, бронетехники, саперных подразделений и сил ПВО. Это необходимо для того, чтобы максимально эффективно использовать «более чем 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое Украина получила с декабря», указывается в материале.

Бывший офицер минобороны Австрии, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель оценивает общую численность украинских войск в 700 тысяч человек, пишет Bloomberg. При этом, как отметил эксперт, западным вооружением оснащена только часть этих сил. По его словам, около 5 тыс. украинских солдат вооружены техникой советских времен, переданной бывшими странами Варшавского договора.

По мнению военных аналитиков, дальнейшее развитие ситуации для Украины будет зависеть от факторов, выходящих далеко за рамки оснащения и включающих в себя обучение, разведку и способность блокировать превосходящие военно-воздушные силы России.

Агентство отмечает, что в случае незначительных успехов Украины в ходе контрнаступления конфликт может перейти в «еще один зимний тупик». Это приведет к усилению давления на Киев с тем, чтобы он отказался от попыток вернуть Донбасс, Крым и другие освобожденные территории в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский в интервью BBC признался, что ВСУ до сих пор не готовы к контрнаступлению, которое от них ждет коллективный Запад. По его словам, контрнаступление киевских войск в ближайшее время не состоится из-за нехватки военных средств. «Надо подождать. Нам нужно еще немного времени», – признал Зеленский.

Москва, Наталья Петрова

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