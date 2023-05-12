ВСУ перебрасывают танки и артиллерию к линии фронта в Запорожской области

Вооруженные силы Украины стягивают военную технику к линии фронта в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, переброска танков, БТР и артиллерии из Днепропетровской в Запорожскую область фиксируется последние два дня.

«ВСУ стягивают силы к линии боевого соприкосновения, сейчас началось движение из логистических центров именно в Днепропетровской области. Техника перебрасывается в Запорожскую область, ближе к линии фронта», – приводит слова Рогова ТАСС.

Он уточнил, что украинские войска перебрасывают к линии боевого соприкосновения танки, бронетранспортеры и артиллерию. Кроме того, как отметил Рогов, ВСУ скопили у линии фронта большое количество живой силы. Туда, по его словам, переброшены, запорожская, ивано-франковская, львовская, закарпатская, черкасская, полтавская бригады теробороны, а также «подразделения без географической привязки».

Рогов добавил, что военных и технику прячут в овощехранилищах и других объектах, которые могут быть приспособлены для этого. «ВСУ используют тактику слоеного пирога – заселяют военных к мирным», – добавил он.

Ранее Рогов сообщал, что украинская армия накопила достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. По его словам, одним из направлений удара ВСУ может стать город Токмак. Тактикой украинских войск является разведка боем с целью пробить брешь в первой линии обороны российских подразделений, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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