За минувшие сутки российские войска по всей линии соприкосновения уничтожили в общей сложности порядка 700 украинских боевиков и пресекли действия диверсионно-разведывательных групп. В ходе военной специальной операции также уничтожены склады с боеприпасами, самолет Су-27 и почти два десятка беспилотников. Об этом говорится в очередной сводке министерства обороны РФ.

Самый серьезный урон ВСУ потерпели на Соледаро-Артемовском направлении после попыток массового наступления. Все атаки были остановлены российскими войсками – потери противника убитыми и ранеными составили порядка 400 военнослужащих.

В то же время на Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах Харьковской области и Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное, Никольское, Шевченко, Великая Новоселка Донецкой народной республики, а также Полтавка и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Вбили города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон». Еще один склад боеприпасов поражен в районе города Хмельницкий.

Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск за сутки в общей сложности поражены 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 114-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 425 самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9159 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10193 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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