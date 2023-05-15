ВС РФ впервые сбили ракету Storm Shadow и уничтожили два вертолета ВСУ

Российские летчики за последние сутки уничтожили два украинских военных вертолета в зоне специальной военной операции. Кроме того, силы ПВО России впервые перехватили британскую крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой народной республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Помимо уничтожения ракеты Storm Shadow, средствами ПВО за сутки сбиты семь противорадиолокационных ракет HARM и десять реактивных снарядов системы HIMARS.

Кроме того, российские военные перехватили 21 украинский беспилотник Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Напомним, на прошлой неделе британские власти подтвердили передачу Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Первый случай применения украинскими войсками ракет Storm Shadow зафиксирован вечером 12 мая. Тогда ВСУ обстреляли Луганск, ранения получили шестеро детей. После этого Минобороны заявило, что уничтожены бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29, наносившие ракетный удар по Луганску.

Storm Shadow – совместная разработка Великобритании и Франции. Ракеты запускаются с воздуха. Их дальность составляет более 250 км или 155 миль.

Москва, Наталья Петрова

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