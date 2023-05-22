Обстрелы нарастают: ВСУ активизировались на Купянском направлении

Украинские войска активизировались на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«С направления населенного пункта Купянск по направлению населенного пункта Сватово идет переброска сил и средств вооруженных формирований Украины», – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.

Также, по его данным, на этом направлении «идет нарастание обстрелов и действий наступательного характера со стороны украинских боевиков».

Ранее сегодня Марочко, ссылаясь на источники, сообщил, что часть украинских подразделений, которые вывели из Артемовска, перебрасывают на Купянское и Красно-Лиманское направление. По его информации, «некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск», чтобы усилить «выдохшиеся» на этих направлениях другие подразделения ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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