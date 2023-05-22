российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 мая 2023, 10:04 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Обстрелы нарастают: ВСУ активизировались на Купянском направлении

Фото: glavcom.ua

Украинские войска активизировались на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«С направления населенного пункта Купянск по направлению населенного пункта Сватово идет переброска сил и средств вооруженных формирований Украины», – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.

Также, по его данным, на этом направлении «идет нарастание обстрелов и действий наступательного характера со стороны украинских боевиков».

Ранее сегодня Марочко, ссылаясь на источники, сообщил, что часть украинских подразделений, которые вывели из Артемовска, перебрасывают на Купянское и Красно-Лиманское направление. По его информации, «некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены в населенные пункты Кошаровка и Славянск», чтобы усилить «выдохшиеся» на этих направлениях другие подразделения ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о передаче Бахмута ВС РФ до 25 мая / «Трудно не согласиться с гинекологом»: Медведев оценил заявление главы Еврокомиссии о переговорах с Киевом / Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск / Минобороны сообщило о ракетном ударе по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ / Фон дер Ляйен отвергла возможность переговоров России и Украины на равных / Украина срочно перебрасывает резервы к Артемовску и Часову Яру / Украинские войска нанесли удар по Энергодару – есть пострадавший / Посол Украины в Лондоне предсказал большие потери ВСУ в контрнаступлении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Украина,