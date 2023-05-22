В ДНР система ПВО сбила вертолет воздушных сил Украины

За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на аэродроме «Днепр». В результате поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», – добавили в Минобороны.

На других направлениях противник потерял до 545 военнослужащих, 14 автомобилей, шесть броневиков, пушку «Гиацинт-Б», шесть гаубиц Д-30, одну Д-20 и две «Мста-Б».

Пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ДНР. Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах», – рассказали в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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