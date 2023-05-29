Российские военные отбили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп

Подразделения группировки российской армии «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Это произошло на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях, уточнил он.

Кроме того, артиллерия «Южной» группировки атаковала пункт временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и нанесла удары по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» около Орехово-Васильевки и Александро-Шультино, рассказал Астафьев, передает РИА «Новости». А в районе Орехово-Васильевки российские военные при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразили скопление живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении пять складов ВСУ с боеприпасами в Черниговской, Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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