Армия РФ нанесла удар по наемникам и уничтожила пять складов ВСУ с боеприпасами

Российские войска поразили в Харьковской области пункт временной дислокации иностранных наемников и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. За сутки ВС РФ разгромили пять складов боеприпасов украинской армии и наемников в Черниговской, Харьковской областях, а также в ДНР и Запорожской области.

«В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.<…> В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», – говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады теробороны и «Иностранного легиона».

Российские военные также уничтожили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Торецка (ДНР) и Новоандреевка Запорожской области.

Под Новоуспеновским Запорожской области разбита переданная ВСУ американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37.

Авиация и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток поразили 89 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах зоны СВО.

Наибольшие суточные потери украинская армия понесла на Донецком направлении – уничтожено до 340 военнослужащих. Также разбиты три боевые бронемашины, польская САУ Krab и два автомобиля. В районах Георгиевки и Краматорска уничтожены склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман».

Общие потери ВСУ и сил территориальной обороны в зоне СВО за сутки составили порядка 545 человек. Кроме того, украинские войска лишились чуть более двух десятков единиц военной бронетехники, гаубиц и автомобилей.

Силы ПВО России за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотника в Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой народной республике.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»