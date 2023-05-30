Зеленский сообщил об утверждении сроков начала контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны утвердило сроки начала движения украинских войск для участия в контрнаступлении.

«Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем – решение принято», – сказал он в видеообращении. По его словам, тактика обсуждалась на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Зеленский поблагодарил бригады, «которые подготовились» к наступлению.

Накануне командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский анонсировал скорое контрнаступление ВСУ. Он заявил, что уже определены «конкретные задачи и подготовка к ним». «Скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям», – написал он в своем телеграм-канале.

В последнее время Украина регулярно сообщает о планах начать контрнаступление, однако, как объясняют в Киеве, из-за нехватки вооружений и боеприпасов сроки сдвигаются.

Москва, Наталья Петрова

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