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Понедельник, 29 мая 2023, 16:04 мск

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Командующий Сухопутными войсками Украины пообещал скорое контрнаступление

Фото: glavcom.ua

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский анонсировал скорое контрнаступление ВСУ.

«Скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям», – написал он в своем телеграм-канале. При этом Сырский отметил, что уже определены «конкретные задачи и подготовка к ним».

По его словам, он встретился с командирами частей и подразделений на Лиманском направлении и обсудил возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на линии фронта.

В субботу, 27 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По его словам, ВСУ начнут наступление, когда украинское командование решит, что в данный момент может добиться «наилучшего результата».

На прошлой неделе скорое начало наступления анонсировал глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он заявил, что ВСУ имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время.

Впрочем, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные до сих пор не готовы к контрнаступлению из-за нехватки военных средств, и Киеву «нужно еще немного времени».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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