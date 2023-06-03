российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 3 июня 2023, 15:38 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские ПВО уничтожили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников

За последние сутки в зоне проведения специальной военной операции российские средств противовоздушной обороны уничтожили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников. Об этом говорится в очередной сводке министерства обороны РФ.

В частности, самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики. Вертолет Ми-8 был подбит около Раздоловки также в ДНР.

В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВС РФ ведут ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку / «Мы очень верим в успех»: Зеленский заявил о готовности Киева к контрнаступлению / Прекратить войну на Украине за несколько недель очень легко – глава дипломатии ЕС / Ночь прошла беспокойно: губернатор сообщил о новых обстрелах Белгородской области / ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 850 снарядов: число раненых увеличилось / Госсекретарь США заявил, что Украина никогда не станет Россией / Советник Залужного пригрозил новыми атаками на Россию / ВСУ завершили формирование ударных группировок для наступления в Запорожской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,