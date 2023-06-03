Российские ПВО уничтожили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников

За последние сутки в зоне проведения специальной военной операции российские средств противовоздушной обороны уничтожили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников. Об этом говорится в очередной сводке министерства обороны РФ.

В частности, самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики. Вертолет Ми-8 был подбит около Раздоловки также в ДНР.

В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»