Российские войска отбили четыре попытки атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки войск «Центр» предотвратили четыре попытки атаки 67-й механизированной бригады ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, в результате стрелкового боя при поддержке армейской авиации противник отошёл, понеся значительные потери.

Кроме этого, истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки поразили шесть опорных пунктов украинских войск управляемыми фугасными авиационными бомбами.

Средства противовоздушной обороны группировки поразили беспилотный летательный аппарат националистов в районе населённого пункта Площанка.

Москва, Светлана Антонова

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