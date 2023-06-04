ВСУ попытались форсировать Днепр: уничтожено 37 боевиков

Российские войска пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский в Херсонской области. Уничтожено 37 военных ВСУ, еще 23 – получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский. В результате огневого поражения 2 лодки противника и 2 автомобиля типа «пикап» уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести», – отметил он.

Кроме того, на херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Коробелов. В результате четыре военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения. Еще один миномет с расчетом был уничтожен в промышленном районе Херсона. Также на херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, пятеро военных ВСУ погибли, двое были ранены.

В районе населенного пункта Дарьевка соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ. В результате 10 военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения, две единицы автомобильной техники выведены из строя.

Херсон, Светлана Антонова

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