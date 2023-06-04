ВС РФ нанесли высокоточные удары по украинским военным аэродромам

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», – уточнили в оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что в ряде регионов Украины объявлялась воздушная тревога. При этом украинская сторона признала поражение военных объектов в Кировоградской и Сумской областях. Как сообщил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, в Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. «К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

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