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Воскресенье, 4 июня 2023, 15:24 мск

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ВС РФ нанесли высокоточные удары по украинским военным аэродромам

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», – уточнили в оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что в ряде регионов Украины объявлялась воздушная тревога. При этом украинская сторона признала поражение военных объектов в Кировоградской и Сумской областях. Как сообщил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, в Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. «К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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