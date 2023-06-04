Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ: поражены склады боеприпасов и цех по сборке беспилотников

Российские войска за последние сутки уничтожили порядка 600 военнослужащих ВСУ, в том числе боевиков нескольких диверсионных групп. При этом поражены склады с боеприпасами и цех по сборке беспилотников в Днепропетровске. Самые серьезные потери киевский режим несет на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Так, на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе Авдеевки. В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, около Славянска и Миньковки поражены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.

На Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В районе Григоровки уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа, вблизи Серебрянки уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах.

В районе Днепропетровска высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов. Вблизи Полтавки и Дзержинска разбомблены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены пункты управления украинских войск в районе Славянска и города Сумы.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе Харьковской области и над акваторией Черного моря.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10656 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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