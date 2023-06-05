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Понедельник, 5 июня 2023, 12:00 мск

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Глава минобороны Украины рассказал, что ВСУ не успеют использовать летом истребители F-16

Фото: lockheedmartin.com

Киев не будет использовать истребители F-16 в ходе летней кампании. Об этом в интервью японскому изданию NHK заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина будет готова использовать F-16 осенью или зимой, поскольку для подготовки пилотов потребуется время. Кроме того, Киеву еще предстоит договориться с об обеспечении инженеров и технического персонала для техобслуживания и ремонта самолетов.

Ранее Резников заявил журналистам, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины уже отобрали пилотов для того, чтобы отправить их учиться управлению американскими истребителями F-16.

Киев, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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