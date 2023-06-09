ВСУ перебрасывают 30-тысячную группировку на запорожский фронт

Украинское военное командование перебрасывает более 30 тыс. военнослужащих из-под Херсона на Запорожское направление, где сейчас развернулись ожесточенные бои. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, если первоначально планировалась переброска с Херсонского направления на запорожский фронт до 10 тысяч военнослужащих, то, согласно последним подтвержденным данным, туда перебрасываются «как минимум свыше 30 тыс. боевиков».

Рогов добавил, что после уничтожения ГЭС в Новой Каховке ВСУ переходят в глухую оборону под Херсоном, «что подтверждается средствами визуального контроля». На правом берегу Днепра строятся фортификационные сооружения, отметил он.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ в пятницу, 9 июня, продолжают попытки атаковать российские подразделения на различных участках запорожского фронта. По его словам, ВС России делают все возможное для предотвращения прорыва вглубь линии обороны. «В целом линия фронта остается устойчивой», – приводит слова общественника РИА «Новости».

В то же время он отметил, что ВСУ еще не задействовали свои основные резервы на Запорожском направлении. «Всё только начинается», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу накануне сообщил, что украинские силы понесли тяжелые потери ходе попытки наступления на Запорожском направлении в ночь на 8 июня и были вынуждены отступить. В результате двухчасового боя украинские боевики потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава, уточнил министр обороны.

Москва, Наталья Петрова

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