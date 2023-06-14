ВС РФ нанесли новые удары по резервам ВСУ, наемникам и складам вооружений

Российская армия сегодня ночью нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов украинских вооруженных сил и иностранных наемников. Под удары попали также склады боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, цель ударов достигнута – «все назначенные объекты поражены».

Накануне Минобороны сообщало о ночном ударе ВКС России по местам дислокации оперативных резервов ВСУ и складу боеприпасов и вооружения иностранного производства.

Надо отметить, что российские военные бомбили резервы ВСУ и склады с оружием и боеприпасами третью ночь подряд.

Москва, Наталья Петрова

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