ВСУ активизировали наступательные действия на запорожском фронте

Украинские вооруженные силы активизировали наступательные действия в Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики активизировались на Ореховском направлении и пытаются вести наступательные действия на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, стремясь выйти к Азовскому морю. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов добавил, что продолжаются тяжелые бои в районе Времевского выступа. По оценке общественника, ВСУ пока не использовали свои основные резервы.

Ранее Рогов сообщал, что украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области, воспользовавшись непогодой – на линии столкновения несколько дней шли проливные дожди.

Москва, Наталья Петрова

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