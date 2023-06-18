Более 100 разбитых танков и другой техники: ВС РФ отбили новые попытки наступления ВСУ

Украинские войска в течение прошедших суток продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Самые активные боевые действия развернулись на Запорожском направлении. Все атаки противника были отражены, сообщается в сводке Минобороны России о ходе военной спецоперации. Только на Запорожском направлении ВСУ в боях за сутки потеряли свыше 200 человек, 33 танка, 30 БМП и 35 боевых бронемашин.

По данным военного ведомства, украинские военные под прикрытием дымовых завес предпринимали безуспешные попытки наступления несколькими волнами около населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. Для этого ВСУ задействовали до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и бронемашинами. Все атаки украинских военнослужащих отбиты подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии.

Также в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов ВСУ в районе Малой Токмачки уничтожены 9 танков, 10 БМП и до десяти других бронемашин.

На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа, российские войска за сутки отразили четыре атаки ВСУ силами до батальонной тактической группы около Новодонецкого, Ровнополя Донецкой народной республики и Новодаровки Запорожской области.

Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 380 человек, 35 танков, 33 БМП, включая две Bradley, 38 бронемашин, включая бронетранспортер Striker, также уничтожена гаубица Д-20.

На Донецком направлении в течение суток отражены восемь атак украинских сил в районах Кирово, Первомайского, Красногоровки, Невельского и Марьинки Донецкой народной республики. Авиация нанесла поражение трем бригадам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка (ДНР). Суточные потери украинских войск составили до 210 человек, БМП, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа и РСЗО «Град». Близ Сухой Балки разгромлен склад боеприпасов теробороны.

На Купянском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военных, три пикапа, гаубица «Мста-Б» и САУ Krab польского производства. Около села Берестового в Харьковской области и поселка Новоселовского в ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ в течение суток потеряли до 70 человек, БМП, два автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. Украинские подразделения понесли поражение в районах Невского, Червонопоповки, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянки Донецкой народной республики. Около населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР пресечена деятельность двух ДРГ.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 30 человек. Там уничтожены два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие «Гиацинт-Б». Около Кизомыса разбит склад боеприпасов бригады теробороны.

Всего в течение суток ВС РФ, по информации Минобороны, поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124 районах.

В районе Максимильяновки в ДНР ВСУ лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

ПВО России за сутки перехватила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Москва, Наталья Петрова

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