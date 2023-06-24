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Суббота, 24 июня 2023, 14:55 мск

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Российские военные взорвали склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow»

Вооруженные силы РФ уничтожили склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow» ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сегодня ночью ВСК России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – отметили в Минобороны.

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Пострадавших нет. Судя по обломкам, производителем снаряда является MBDA France, который выпускает франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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