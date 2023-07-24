ВС РФ ударили «Искандерами» по танковой бригаде ВСУ

Российские войска нанесли два ракетных удара по пунктам временной дислокации одного из танковых подразделения украинской армии. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Против танкистов ВСУ был применен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Под огонь попали подразделения 1-й танковой бригады в районе населенного пункта Гончаровское на Купянском направлении.

Кроме того, по словам Зыбинского, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделений теробороны.

Также в ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» поразил минометный расчет ВСУ под Кисловкой Харьковской области.

Ранее сообщалось о применении «Искандера» для удара по украинским боевикам у Антоновского моста через Днепр в Херсонской области.

Москва, Наталья Петрова

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