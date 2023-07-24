В Киеве порассуждали об окончании боевых действий и вступлении Украины в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников понадеялся на завершение боевых действий к лету 2024 года. И тогда, рассчитывает он, Украина сможет вступить в НАТО уже на следующем саммите альянса в 2024 году. Об этом Резников заявил в интервью CNN.

По его словам, в июле будущего года НАТО исполнится 75 лет. «Может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз», – сказал Резников. При этом он подчеркнул, что Украина сможет стать членом альянса только после завершения конфликта.

Меж тем ранее Вашингтон отказался гарантировать вступление Украины в НАТО сразу после завершения боевых действий.

Ранее в понедельник командующий группировкой войск «Центр» ВС РФ, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что «еще достаточно времени придется потратить» на российскую спецоперацию на Украине. Так он ответил на вопрос о том, как долго еще будут продолжаться боевые действия на Украине.

«Говорить об определенных сроках бессмысленно. Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется… Конечно, будет дольше», – спрогнозировал он.

Также генерал выразил мнение, что у ВСУ для наступления осталось около месяца. «У них хватит до конца августа времени», – сказал он.

Киев, Москва, Наталья Петрова

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