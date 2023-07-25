российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 10:30 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев перебрасывает дополнительные силы на Купянское направление

Архив, фото: Минобороны Украины

Украинское командование перебрасывает дополнительные войска и технику на Купянское направление в зоне проведения СВО. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий, – написал военный эксперт в своем телеграм-канале. – Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск».

Также, по его сведениям, в окрестности и сам Купянск прибывает личный состав, среди которых есть иностранные наемники.

Марочко предположил, что дополнительные войска направляются на усиление уже имеющихся подразделений ВСУ на этом направлении, поскольку им не удается остановить натиск российских войск.

Накануне украинский телеграм-канал «Резидент» сообщил об угрозе обрушения фронта на Купянском направлении из-за активных наступательных действий российской армии. Источники канала сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Купянском направлении и попросил «срочно перебросить несколько резервных бригад на Восточный фронт».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Актер, исполняющий роль президента»: Германия рискует повторить судьбу Украины / В Киеве порассуждали об окончании боевых действий и вступлении Украины в НАТО / На Украине раскрыли «план» наступления ВСУ через высохшее Каховское водохранилище / ВС РФ ударили «Искандерами» по танковой бригаде ВСУ / Удар ВС РФ по украинскому порту на Дунае повредил его инфраструктуру / Российские истребители сбили Су-25 воздушных сил Украины / Минобороны РФ сообщило об уничтожении польских и немецких наемников во Львове / ВС РФ отразили более 20 атак и уничтожили 780 боевиков и наемников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Украина,