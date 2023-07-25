Киев перебрасывает дополнительные силы на Купянское направление

Украинское командование перебрасывает дополнительные войска и технику на Купянское направление в зоне проведения СВО. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий, – написал военный эксперт в своем телеграм-канале. – Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск».

Также, по его сведениям, в окрестности и сам Купянск прибывает личный состав, среди которых есть иностранные наемники.

Марочко предположил, что дополнительные войска направляются на усиление уже имеющихся подразделений ВСУ на этом направлении, поскольку им не удается остановить натиск российских войск.

Накануне украинский телеграм-канал «Резидент» сообщил об угрозе обрушения фронта на Купянском направлении из-за активных наступательных действий российской армии. Источники канала сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о тяжелых боях на Купянском направлении и попросил «срочно перебросить несколько резервных бригад на Восточный фронт».

Москва, Наталья Петрова

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