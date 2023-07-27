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Четверг, 27 июля 2023, 09:48 мск

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ВСУ после провальной атаки готовятся к новому удару на Запорожском направлении

Украинские военные после очередного провала наступления на Ореховском направлении пытаются провести ротацию своих сил и перегруппироваться для подготовки новой атаки. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

При этом он отметил, что российские войска наносят удары по противнику из артиллерии и минометов, чтобы помешать снова пойти в наступление, передает РИА «Новости».

По словам Рогова, ВСУ преследует цель захватить село Работино, чтобы получить выход на оперативный простор для последующей атаки на Токмак и побережье Азовского моря. Однако все попытки безуспешны – российская армия удерживает свои позиции, подчеркнул он.

Накануне ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении, начавшуюся утром 26 июля. Об этом сообщало Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Потери противника составили более 30 единиц бронетехники, в том числе 22 танка.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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