В Запорожской области заявили о новой неудачной попытке ВСУ прорвать оборону

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ предприняли очередную неудачную попытку прорвать оборону в регионе, но отступили с большими потерями.

«Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Балицкий также сообщил, что за минувшие сутки украинские войска усилили удары по населенным пунктам Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – зафиксирован 41 обстрел.

Ранее сегодня председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ после очередного провала наступления на Ореховском направлении пытаются провести ротацию своих сил для подготовки новой атаки.

Мелитополь, Наталья Петрова

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