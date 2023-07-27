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Четверг, 27 июля 2023, 12:31 мск

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В Запорожской области заявили о новой неудачной попытке ВСУ прорвать оборону

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ предприняли очередную неудачную попытку прорвать оборону в регионе, но отступили с большими потерями.

«Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Балицкий также сообщил, что за минувшие сутки украинские войска усилили удары по населенным пунктам Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – зафиксирован 41 обстрел.

Ранее сегодня председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ после очередного провала наступления на Ореховском направлении пытаются провести ротацию своих сил для подготовки новой атаки.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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