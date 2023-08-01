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Вторник, 1 августа 2023, 13:13 мск

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В офисе Зеленского пригрозили, что атак дронов на Россию будет больше

Подоляк. Фото: УНИАН

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя новую атаку беспилотников на Москву, пригрозил новыми подобными ударами по территории России. Он пообещал, что таких атак БПЛА будет больше.

По мнению Подоляка, «полноценная война» скоро окончательно перейдет на территорию России, чтобы «собрать все долги». Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

«Больше неустановленных дронов, больше разрухи… больше войны», – пригрозил советник главы офиса Зеленского.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, Москву атаковали украинские дроны. Сегодня ночью был нанесен новый удар по району Москва-сити. Один из беспилотников вновь попал в ту же высотку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую украинскую атаку на Москву, заявила в Telegram, Зеленский компрометирует США, проводя теракты в отношении гражданской инфраструктуры. Тем самым, по ее словам, президент Украины шантажирует Белый дом «на предмет еще большей «помощи».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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