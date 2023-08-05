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Суббота, 5 августа 2023, 12:17 мск

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Армия России сорвала новые попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска сорвали новые попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, потери противника составили до 90 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномёта.

Кроме этого, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.

Бомбардировочной авиацией нанесены удары по двум опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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