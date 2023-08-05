Войска РФ отразили все попытки атак ВСУ: в общей сложности уничтожено почти 900 боевиков

Вооруженные силы России успешно отразили все попытки наступательных действий ВСУ на Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, на всех направлениях противник потерял порядка 900 военнослужащих, несколько единиц бронетехники и 22 беспилотника.

В частности, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка. Потери противника составили до 230-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также противотанковая пушка «Рапира».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в нескольких районах. В результате за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 210-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Уничтожено более 175-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении в результате наступательных действия ВС РФ взят под контроль населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике. Штурмовые отряды продвинулись по широкому фронту в Харьковской области. В общей сложности уничтожено 140 боевиков.

Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. В районе Торского Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях и ЛДНР.

Москва, Светлана Антонова

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