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Суббота, 5 августа 2023, 17:34 мск

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Освобождение российскими войсками населенного пункта Новоселовское (ВИДЕО)

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике на Купянском направлении в зоне специальной военной операции.

«В ходе боевых действий военнослужащие группировки войск «Запад» овладели 11 опорными пунктами ВСУ. Потери противника составили боле 100 человек, 6 боевиков сдались в плен», – уточнили в оборонном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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