Министерство обороны РФ опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике на Купянском направлении в зоне специальной военной операции.

«В ходе боевых действий военнослужащие группировки войск «Запад» овладели 11 опорными пунктами ВСУ. Потери противника составили боле 100 человек, 6 боевиков сдались в плен», – уточнили в оборонном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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