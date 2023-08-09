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Среда, 9 августа 2023, 17:32 мск

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ВСУ пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива ЗАЭС

Фото: Reuters

Перехваченный в Энергодаре украинский ударный беспилотник был направлен на хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС», – сказал собеседник агентства, подчеркнув, что повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать катастрофу.

Перехват беспилотника подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Над Энергодаром сегодня был перехвачен беспилотник боевиков ВСУ. Коммерческий дрон нёс на себе самодельное взрывное устройство и двигался в направлении Запорожской АЭС», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

Мелитополь, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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