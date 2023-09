Зимой украинцам, вероятно, придется покинуть крупные города. С таким прогнозом выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. К такому сценарию, по его мнению, приведет отсутствие тепла и света.

Оставшись без теплоснабжения и электричества, украинцы вынуждены бросить такие крупные города, как Киев и Львов, полагает эксперт.

По мнению Джонсона, конфликт закончится после истощения Украины. Он указал, что у киевского режима почти не остается резервов для замены погибших бойцов ВСУ, а потеря инфраструктуры серьезно нарушит жизнеобеспечение городов. В итоге это может привести к тому, что Киев не сможет продолжать боевые действия.

«Зима станет решающим этапом», – заключил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

