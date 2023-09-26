В Киеве признали, что ВС РФ поразили производство украинских ракет

Российские военные поразили украинское предприятие, занимающееся производством ракет. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», – сказал Данилов (цитата по ТАСС).

Глава СНБО добавил, что после этого удара Киев перенес «определенную часть» сборки ракет за пределы Украины.

Напомним, Минобороны России сообщило в субботу, 23 сентября,, что ВС РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб ремонтно-восстановительным и боевым возможностям ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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