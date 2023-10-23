Армия России отразила почти 30 атак ВСУ: потери противника превысили тысячу боевиков

В минувшие сутки украинские войска возобновили активные попытки контрнаступления – армия России успешно отразила почти 30 атак штурмовых групп ВСУ. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, потери противника превысили 1 000 боевиков. Кроме того, уничтожены склады с боеприпасами и 19 беспилотников.

На Купянском направлении российские войска отразили девять атак штурмовых групп ВСУ близи Синьковки и Ивановки в Харьковской области и Новоегоровке в ЛНР. В районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки потери противника составили до 195-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также орудие Д-20.

На Краснолиманском направлении пресечены 12 атак противника, а также нанесены удары по войскам ВСУ около Торского и Серебрянки в ДНР. Уничтожено в общей сложности до 480-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении отражена атака штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Богдановка. При этом нанесено поражение живой силе и технике противника около Уманского, Семеновки и Орловки. За сутки потери украинской армии составили до 165-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Угледаром, Старомайорским и Урожайным. Уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

На Запорожском направлении отражено семь атак штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Работино. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника около Новоданиловки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-30.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 153-х районах.

Поражены три пункта управления: противника в ДНР и Херсонской области. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР.

Москва, Светлана Антонова

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