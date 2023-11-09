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Четверг, 9 ноября 2023, 13:49 мск

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Евросоюз выдал Украине 126 уклонистов

Архив, фото: Территориальная оборона ВСУ

Страны ЕС выдали Украине 126 граждан призывного возраста, которые бежали за рубеж от мобилизации. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

С февраля 2022 года Польша вернула Киеву 88 человек, Словакия – двух человек, Венгрия – 20, Румыния – 16.

Верховная Рада Украины ввела военное положение в стране 24 февраля 2022 года сразу после начала специальной военной операции России. После этого режим неоднократно продлевался, как и действие всеобщей мобилизации.

При этом некоторые страны отказались выдавать киевскому режиму беженцев, которые попадают под призыв. Кроме того, на Украине вскрыли масштабную схему организации нелегального выезда за границу граждан, подлежащих мобилизации. Желающим за 7-10 тыс. долларов оформляли поддельные документы о непригодности к военной службе.

Киев, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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